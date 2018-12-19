19 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин одобрил проект Военной доктрины Союзного государства. Его соответствующее распоряжение опубликовано на российском официальном интернет-портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.
"Одобрить представленный правительством России проект Военной доктрины Союзного государства, - говорится в распоряжении. - Считать целесообразным утвердить Военную доктрину Союзного государства постановлением Высшего государственного совета Союзного государства".-0-
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