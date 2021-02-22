Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах в Красной Поляне

22 февраля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сегодня во время встречи встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко пригласил его покататься на лыжах в Красной Поляне, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале встречи российский лидер прежде всего коснулся рабочих моментов, подчеркнув высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами. По его словам, сегодня на повестке у двух президентов "большой комплекс работы". Вместе с тем Владимир Путин выразил надежду, что после обсуждения важных тем главы государств смогут сделать перерыв на отдых.

"Я очень рад вас видеть, Александр Григорьевич. Надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, вздохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах", - сказал глава российского государства.

"Я благодарен за приглашение, что удается в это бурное время хотя бы немного побывать в горах и подышать свежим воздухом", - ответил Александр Лукашенко.-0-