Путин пригласил страны ЕАЭС к совместному производству вакцины от коронавируса

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета пригласил страны ЕАЭС к совместному производству вакцины от коронавируса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государства "пятерки" оперативно наладили эффективное сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Сейчас прорабатывается вопрос о поставках в страны союза российской вакцины "Спутник V". Кстати, у нас уже прошла регистрацию вторая вакцина - "ЭпиВакКорона", еще одна находится на завершающей стадии испытаний. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы все партнеры по "пятерке" приняли участие в научных и клинических исследованиях российской вакцины, организации совместного производства", - сказал Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что интеграционные процессы в ЕАЭС продолжают успешно развиваться. Об этом, по его словам, свидетельствует подготовленный солидный пакет решений и договоренностей. "Я убежден, что их реализация будет способствовать дальнейшему расширению взаимодействия в торговле, инвестициях, финансах, промышленности, энергетике и других сферах", - подчеркнул Владимир Путин.-0-