Путин в ходе послания прокомментировал информацию о попытке госпереворота в Беларуси

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путин в ходе послания Федеральному собранию прокомментировал информацию о попытке госпереворота в Беларуси, сообщает ТАСС.

Владимир Путин заявил, что страны Запада игнорируют факты подготовки государственного переворота в Беларуси и планирования убийства лидера республики Александра Лукашенко.

Он подчеркнул, что в последнее время практики политически мотивированных незаконных санкций и попытки отдельных государств навязать свою волю другим стали обыденностью. "Но сегодня подобная практика перерождается в нечто более опасное. Имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит", - отметил Владимир Путин.

Планы по организации государственных переворотов и убийству высших должностных лиц, как в случае с президентом Беларуси, недопустимы, вне зависимости от отношения к политике белорусского лидера, подчеркнул Владимир Путин. "Практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, - это уже слишком. Все границы перешли уже", - заявил российский лидер.

Он также отметил, что признания участников заговора с целью смены власти в Беларуси свидетельствуют о готовившейся массированной кибератаке на республику. "Чего только стоят признания задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Беларуси. Это значит, между прочим, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе? Это просто так, одним рубильником, не сделаешь", - сказал Владимир Путин.

"Видимо, недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности, - продолжил Владимир Путин. - Мы много раз это предлагали. Все уходят просто даже от обсуждения этого вопроса".-0-