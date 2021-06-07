Путин в разговоре с председателем Евросовета заявил о контрпродуктивности санкционного давления на Беларусь

7 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сегодня в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о контрпродуктивности санкционного давления на Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

"В связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Беларусь Владимир Путин подчеркнул контрпродуктивность такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства", - отметили в Кремле.

Во время беседы Владимир Путин подчеркнул: хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций, тем не менее нынешнее состояние российско-еэсовских связей нельзя считать удовлетворительным. Отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам. Выражено обоюдное мнение о важности активизации взаимодействия по таким конкретным направлениям, как здравоохранение, климатическая повестка, разрешение региональных конфликтов.

"Затрагивались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая перспективы сертификации в ЕС российского препарата "Спутник V" и обеспечение условий для взаимных поездок граждан при соблюдении противоэпидемических ограничений", - проинформировали в пресс-службе.-0-