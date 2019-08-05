ПВТ приглашает учителей на обновленный онлайн-курс "Scratch 3.0 для начинающих"

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий приглашает учителей на бесплатный обновленный онлайн-курс "Scratch 3.0 для начинающих", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.

Главными преимуществами языка Scratch являются его доступность и наглядность. Даже младшие школьники на первом занятии уже могут создавать свою первую анимированную историю, а учащиеся 5-6-х классов - простую компьютерную игру. Кроме того, Scratch можно использовать для визуализации явлений, законов, различных моделей при изучении математики, биологии, географии, физики и других предметов.

В первую очередь данный курс будет интересен учителям начальной школы и учителям-предметникам, которые никогда не программировали и хотят познакомиться с новыми возможностями использования ИТ на своих уроках, а также учителям, которые планируют проведение факультативных занятий по Scratch в новом 2019/2020 учебном году.

Программа курса состоит из 12 занятий, разделенных на пять учебных модулей. Каждый модуль завершается выполнением теста для самоконтроля. Структура и материалы курса разработаны таким образом, что слушатели могут самостоятельно освоить базовые понятия и получить первичные навыки программирования в среде Scratch. Завершается курс финальным творческим заданием - выпускники самостоятельно создают свою первую компьютерную игру на Scratch.

Успешно сдавшие тесты и финальное творческое задание получат электронный сертификат. Для педагогов, планирующих вести факультативные занятия и кружки в учреждениях образования, будет открыт доступ к учебно-методическим материалам белорусского сообщества Scratch (календарно-тематическое планирование, планы-конспекты факультативных занятий, презентации к урокам, учебные проекты, раздаточный материал).

Для регистрации на курс нужно перейти по ссылке на сайте ПВТ.-0-