ПВТ стал привлекательным для инвесторов именно из-за принятых Президентом решений - Янчевский

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский на вопрос о роли бывшего главы ПВТ Валерия Цепкало ответил, что Парк стал привлекательным для инвесторов именно из-за принятых Президентом решений. В интервью телеканалу ОНТ он отметил, что просил Президента "перевернуть страницу", когда Цепкало мог стать фигурантом уголовного дела, сообщает БЕЛТА.

"Почему приходят инвесторы, почему растут компании, растет экспорт, почему вообще все происходит? Потому что ПВТ стал привлекательным местом для инвестиций и создания компаний. А почему он стал привлекательным? Потому что были приняты решения Президентом. И не только декрет. Ведь и компании и инвесторы, все кто хотят начать новое дело, они смотрят на совокупность обстоятельств, на атмосферу. Они смотрят на общее отношение, на другие решения, на отношение Главы государства. Они смотрят не только на мертвую букву, которая записана в декрете, а на живое дело, на то, как происходит в «жизни». Они прислушиваются к словам, пытаются понять и прочувствовать эту атмосферу", - отметил глава ПВТ.

"Президент, к моему сожалению, он на самом деле, особенно в этой сфере, очень скромный. Он ни разу не рассказал о той огромной работе, и не только о декрете, но и о других решениях и поручениях, которые им принимались для того, чтобы создать вокруг Парка отличную, спокойную атмосферу. Естественно, это его воля. Кто подписал эти декреты, и первый и второй? Глава государства! Любой нормальный человек посмотрит на то, чьи это решения были, чья подпись и воля. Я вот директор, что я бы сделал, если бы не было решений Президента? Это абсолютно очевидный вопрос", - подчеркнул Всеволод Янчевский.

Он также прокомментировал слова ведущего о том, что Цепкало в свое время "стоял на пороге тюремной камеры". "Это правда, но там, кстати, речь шла не только о Цепкало. Это было очень крупное дело одной из фирм. Там были очень серьезные налоговые нарушения, которые, кстати, они потом сами признали и компенсировали. Были тогда материалы и по Цепкало. Я тогда непосредственно просил Главу государства от имени IT-сообщества, образно говоря, "перевернуть страницу". Я сам просил просто для того, чтобы какое-то второе дыхание получила эта отрасль. Для того, чтобы инвесторы смотрели и видели, что тут все спокойно, стабильно, что здесь очень хорошее отношение, чтобы ребята новые ничего не боялись и не опасались. И Президент это поддержал. Президент всегда очень внимательно смотрел на то, что ПВТ даст не только айтишникам, но всей стране", - заметил Всеволод Янчевский.

Он подчеркнул, что обязательно должны те технологии, которые ПВТ успешно делает для других стран, внедряться и в Беларуси: "За прошлый год в разы увеличилось количество тех разработок, которые делают для внутреннего рынка. Некоторые время назад действительно существовала такая проблема, поскольку ПВТ в некотором роде находился в таком отстраненном состоянии по отношению ко всей экономике. Сейчас это изменилось. Цифра - она повсюду, она и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в нашей жизни, и в банковской сфере. Мир действительно становится цифровым, ни у одной страны другого пути кроме цифровизации нет. И те, кто на этом пути обойдут других, они действительно будут лидерами, они действительно будут в выигрыше. Я не могу сказать, что у нас построена IT-страна, она строится. Но шансы ее построить, и построить ее успешной, у нас прекрасные".

Только за минувший июль в белорусском Парке высоких технологий были зарегистрированы более 70 новых резидентов. Люди в Парке, как отметил Всеволод Янчевский, "придумывают свои идеи, они собирают свои компании, они делают свой продукт, они видят других, которые успешны, им хочется стать такими же".

"Это, может быть даже, круче и ценнее любого экспорта. Потому что эти молодые компании, которым ПВТ и Президент дали «зеленый свет» и возможность развиваться, из них вырастут новые гиганты, и новые "танки", и новые Epam. И вообще, может быть они сделают какие-то вещи абсолютно новые, абсолютно фантастические", - сказал глава ПВТ.-0-