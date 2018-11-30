ПВТ выделит около 5 тыс. планшетов на цели образования и переписи населения

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий выделит Министерству образования около 5 тыс. планшетов, которые сначала будут использованы для проведения переписи населения Беларуси в 2019 году. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Белстата отметила, что при формировании бюджета на 2019 год на цели переписи были заложены финансы с запасом, поскольку не были известны объемы спонсорской помощи. Однако она оказалась довольно масштабной и, по предварительным ожиданиям, позволит сократить запланированную сумму на две трети. "Скорее всего, в следующем году у нас закупок вообще не будет. Парк высоких технологий оказал помощь Министерству образования Беларуси и выделит около 5 тыс. планшетов на образовательные цели. Сначала техника будет задействована в проведении переписи, а затем будет передана по назначению. То есть решаются две задачи: информатизация процесса обучения и сокращение расходов республиканского бюджета на проведение переписи", - сказала Инна Медведева.

Среди спонсоров также оказались Белорусская калийная компания (конечное целевое назначение планшетов - учреждения здравоохранения), МТЗ, организации, подчиненные Белстату.

Всего предполагается задействовать примерно 12,8 тыс. планшетов (с учетом резерва). По словам специалистов, такое подспорье позволит сократить время опроса респондента примерно в три раза (с 15 минут до 5).

"Что касается международной технической помощи, то сегодня в очень высокой степени готовности документ с Всемирным банком, на днях ждем разрешения вопроса. Речь идет о сумме в $1,9 млн, - добавила Инна Медведева. - Эти средства будут направлены на организацию интернет-переписи, закупку недостающих планшетов, формирование итогов".

Также Белстат обратился в ЮНФПА (специализированное агентство ООН по народонаселению) с просьбой принять участие в информационном обеспечении переписи населения Беларуси, речь идет о $800 тыс. А донором этих средств является Россия. "По информации нашего посольства в РФ, данный вопрос будет рассмотрен в январе 2019 года", - сказала Инна Медведева.

Эффект спонсорской помощи виден уже в этом году. Экономия на закупке материалов сохранила бюджету Br5,6 млн зарезервированных средств.-0-