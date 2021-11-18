Пытки и применение спецсредств: информация о преступных действиях Польши будет направлена во все международные организации - Швед

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о преступных действиях Польши будет направлена во все международные организации, преступления против человечества не имеют срока давности. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Правовой анализ ситуации, сложившейся на белорусско-польской границе в связи с неоднократными попытками беженцев попасть в соответствии с международными правилами на территорию Польши для их следования транзитом в Федеративную Республику Германия, показал следующее. До настоящего времени должностными лицами Республики Польша грубо нарушаются требования международного права, определяющего основные гражданские и политические права беженцев, а также граждан Беларуси. Предпринимаются попытки и нарушается неприкосновенность государственной границы нашей страны. Совершаются иные многочисленные противоправные действия против человечества, - сказал Андрей Швед. - Представители власти Польши неоднократно осуществляли и осуществляют в настоящее время незаконную депортацию, пытки и акты жестокости в отношении беженцев. Так, при их прибытии к государственной границе Польши силовиками этого государства осуществлены и реализуются неадекватные и явно несоразмерные организационные и технические мероприятия по препятствованию прохода беженцами в Германию. В частности, установлены дополнительные заграждения, введены военизированные вооруженные патрули, оцепление, применены угрожающие полеты авиатехники, танки, другое тяжелое вооружение в непосредственной близости от располагающихся на территории Беларуси мирных беженцев".

Генпрокурор подчеркнул, что беженцы неоднократно и публично заявляли о своем статусе, целях, маршруте движения в Германию. О чем достоверно известно властям Польши. "Несмотря на это польские силовики в отношении мирных и беззащитных людей, в том числе в ночное время суток, применяли пытки и иные акты жестокости, специальные средства, ядовитые вещества, освещение, ослепляющее зрение, демонстрационные выстрелы в воздух и взрывы, физическую силу. Только 15-16 ноября зафиксированы и задокументированы многочисленные факты незаконной депортации беженцев с территории Польши, применение в отношении них водометов, содержащих химические примеси при температуре окружающей среды не более 4 градусов, светошумовых гранат и газа с токсическими веществами. В том числе в отношении женщин, имеющих признаки беременности и малолетних детей, - отметил он. - Полученные накануне предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия, в том числе ОСИ, дельтаметрина, он же пестицид и иных, которые вызвали не менее чем у 30 потерпевших телесные повреждения в виде ожогов, отравлений, ссадин, ушибов. Особо отмечу, что среди лиц, получивших повреждения в результате незаконных ничем не обусловленных актов агрессии, пыток и жестокости со стороны польских должностных лиц имеются несовершеннолетние. Например, Бриар Абас, 2006 года рождения, Синди Сирана, 2007 года рождения, женщины, в том числе беременные".

Телесные повреждения нанесены представителям средств массовой информации Беларуси, России, Катара, должностным лицам органов пограничной службы нашей страны. "Каждый факт совершения преступных деяний должностных лиц Польши, в том числе на территории Республики Беларусь, фиксируется, документируется объективно и беспристрастно в ходе расследования, возбужденного накануне уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, совершенных польскими силовиками и иными представителями власти этой страны. Принимаются и реализуются активные меры по идентификации каждого должностного лица, совершившего конкретные преступные деяния в отношении беззащитных людей. Сейчас польские силовики и другие должностные лица прячутся за нагромождением колючей проволоки, металлическими барьерами, танками, броневиками, 15 тыс. вооруженных до зубов военными. Особо отмечу, что все вышеизложенное и иные циничные преступные действия, которые в настоящее время документируются правоохранительными органами Беларуси, совершены по прямому указанию либо с согласия политического руководства Польши: ее президента Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого, министра национальной обороны Мариуша Блащака и других высших должностных лиц", - констатировал Андрей Швед.

Генпрокурор напомнил, что преступления против человечества в соответствии с международными нормами и правилами не имеют срока давности и виновные лица подлежат привлечению к уголовной ответственности, - заявил он. - Кроме того, нами зафиксировано неоднократное публичное выступление ряда граждан Польши, в том числе должностных лиц, с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Республики Беларусь. В данном случае речь идет о наличии состава признака преступления, предусмотренного ст.123 Уголовного кодекса нашей страны, а именно "пропаганда войны". В этой связи Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному комитету Беларуси. Соответствующая информация о преступных действиях, совершенных высшими должностными лицами Польши, будет направлена для дачи правовой оценки во все международные организации, включая Организацию Объединенных Наций, Совет Европы и другие", - заключил Андрей Швед.-0-