Рабочая группа Минкультуры по обсуждению проекта Конституции посетит все регионы страны

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа Министерства культуры по обсуждению проекта Конституции посетит все регионы страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Рабочая группа проведет 2 февраля единый день информирования в учреждениях культуры Минска по вопросу обсуждения проекта Конституции. Начало в 15.00.
Глава министерства Анатолий Маркевич проведет единый день информирования в Минском государственном музыкальном колледже имени М.И.Глинки. Первый замминистра культуры Валерий Громада выступит в кинотеатре "Беларусь" перед коллективом "Киновидеопроката" Мингорисполкома, замминистра культуры Сергей Саракач - перед коллективом Национальной школы красоты.
На протяжении всего февраля сотрудники центрального аппарата Минкультуры посетят все области республики. В рабочую группу входят министр Анатолий Маркевич, его заместители, начальники структурных подразделений ведомства и их заместители.-0-