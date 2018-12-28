Рабочая группа оценит возможность создания в Беларуси транспортной расчетно-информационной системы

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа по оценке целесообразности создания в Беларуси единой транспортной расчетно-информационной системы создана распоряжением премьер-министра Сергея Румаса от 27 декабря 2018 года №385р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Рабочая группа проанализирует возможность и целесообразность создания в стране единой транспортной расчетно-информационной системы и до 1 марта 2019 года внесет в Совет Министров соответствующие заключения. Если функционирование системы посчитают целесообразным, то нужно будет подготовить предложения о подходах к ее созданию. Возглавил рабочую группу первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

При необходимости рабочей группе предоставлено право привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления, облисполкомов и Минского горисполкома, других организаций.-0-