11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа по надзору за исполнением законодательства при подготовке и проведении референдума создана в Генпрокуратуре. Об этом проинформировал заместитель генпрокурора Максим Воронин на встрече с руководителем штаба миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь Леонидом Анфимовым. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

В мероприятии также приняли участие другие представители миссии и Генеральной прокуратуры. Участники встречи обсудили ключевые вопросы подготовки и проведения референдума, организации работы наблюдателей.

Максим Воронин проинформировал о том, что для усиления надзора за правильным ходом народного голосования в Генеральной прокуратуре сформирована рабочая группа по надзору за исполнением законодательства, регламентирующего вопросы подготовки и проведения республиканского референдума. В областных прокуратурах, прокуратуре города Минска созданы аналогичные рабочие группы из числа наиболее опытных прокурорских работников.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что задачей государственных органов является не только содействие реализации конституционного права граждан на участие в выборах либо референдуме, но и поддержание законности и правопорядка, предупреждение деструктивной активности политизированных сил, недопущение зарождения в Беларуси очагов нестабильности.

Для упреждения возможных нарушений законодательства в период подготовки к референдуму прокурорские работники регулярно выбывают в трудовые и учебные коллективы, где разъясняют нормы правовых актов, проводят профилактические беседы.

Как отметил Леонид Анфимов, миссия уже приступила к мониторингу подготовки республиканского референдума. Создан штаб, в него вошли должностные лица Исполкома СНГ, представляющие практически все государства Содружества. Работа начата во всех регионах страны. Основная группа международных наблюдателей от СНГ прибудет в Беларусь за несколько дней до референдума.

Он подчеркнул, что деятельность наблюдателей строится на принципах политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса и внутренние дела государства.

По результатам мониторинга миссия подготовит итоговое заключение, в котором также будут изложены принятые при наличии к тому оснований меры, в том числе и прокурорского реагирования. Для этого будет создан совет координаторов, куда войдут представители государств - участников и органов СНГ. Свои выводы и оценки миссия изложит на пресс-конференции 28 февраля 2022 года.

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Марина Попова проинформировала представителей миссии о состоянии правопорядка в настоящий период.

"Проведенные органами прокуратуры во взаимодействии с другими силовыми ведомствами мероприятия позволили стабилизировать общественно-политическую ситуацию, не допустить остановки предприятий, срыва производственных процессов, локализовать протестную активность, обеспечить законность и правопорядок в стране. Мы проводим ежедневный мониторинг средств массовой информации, интернет-ресурсов для выявления материалов деструктивного характера, фактов распространения недостоверной, иной негативной информации о социально-экономической жизни государства", - сказала она.

С начала года во время соответствующей работы прокуроры направили в суды 47 заявлений о признании информационных материалов экстремистскими. В связи с распространением деструктивных призывов к порче бюллетеней во время голосования в целях срыва референдума вынесены постановления об ограничении доступа к трем интернет-сайтам.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с ролью и компетенцией органов прокуратуры в процессе подготовки и проведения референдума, обеспечением неукоснительного соблюдения требований Избирательного кодекса Беларуси на всех этапах всенародного голосования, а также рассмотрением поступающих в органы прокуратуры обращений.-0-