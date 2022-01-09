Рабочая группа по обсуждению проекта Конституции создана в Минюсте

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве юстиции сформирована рабочая группа для внесения предложений по проекту Конституции Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Министерство юстиции с первых дней нового года активно включилось в работу по обсуждению и внесению предложений в проект изменений и дополнений Конституции.

Первое заседание рабочей группы, которая сформирована из числа представителей структурных подразделений министерства, прошло 6 января под руководством первого заместителя министра юстиции Натальи Филипповой. Помимо организационных вопросов, рассмотрен ряд поступивших предложений в проект. Активно обсуждались инициативы по расширению полномочий Национального собрания и Конституционного суда, порядку избрания делегатов Всебелорусского народного собрания.

Коллективные обсуждения изменений и дополнений Основного закона, в том числе в режиме видео-конференц-связи, прошли с работниками органов и организаций системы Министерства юстиции в Брестском, Гомельском и Могилевском регионах.

Выступления руководителей территориальных органов юстиции ежедневно проводятся и в трудовых коллективах по всей стране. Участники диалоговых площадок знакомятся с новыми конституционными подходами, касающимися правового статуса личности, структуры и функций высших государственных органов, других регулируемых в Конституции вопросов.-0-