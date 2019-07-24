Рабочая группа по проведению фарминспекций создана в ЕАЭС

24 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение создать рабочую группу по проведению фармацевтических инспекций на соответствие правилам надлежащих фармацевтических практик в сфере обращения лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Рабочая группа станет консультативным органом комиссии, - отметили в пресс-службе. - Она будет содействовать гармонизации национальных правовых актов, чтобы обеспечить соответствие требованиям правил надлежащих фармацевтических практик, взаимодействию уполномоченных органов стран союза, выполняющих контрольные (надзорные) функции в этой сфере. Также среди ее целей - обеспечение единства подходов к проведению фармацевтических инспекций производства лекарств фармацевтическими инспекторатами государств - членов ЕАЭС с учетом Схемы сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S) и содействие взаимному признанию результатов фармацевтических инспекций стран ЕАЭС и других государств".

В группу включены представители стран ЕАЭС и ЕЭК.-0-