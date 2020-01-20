Рабочая группа подготовит предложения по регулированию АИС "Награды"

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по правовому регулированию вопросов функционирования автоматизированной информационной системы "Награды" создана совместным распоряжением премьер-министра и главы Администрации Президента от 15 января 2020 года № 5ра/11р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Рабочей группе поручено до 10 февраля разработать проект правового акта и представить его в Министерство юстиции для последующего внесения в Совет Министров.

Ее руководителем назначена заместитель министра связи и информатизации Анна Рябова. В состав межведомственной группы также вошли представители Администрации Президента, Аппарата Совмина, Оперативно-аналитического центра при Президенте, Национального центра электронных услуг, Минобороны, МВД, Минюста и др.

При необходимости к работе над проектом могут привлекаться руководители и специалисты республиканских органов государственного управления и других госорганизаций, подчиненных правительству, других организаций.-0-