Рабочая группа при МАРТ займется решением актуальных проблем водителей такси

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли займется решением актуальных проблем водителей такси. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ, комментируя итоги прошедшей 21 января рабочей встречи по вопросам перевозок такси.

Причиной для встречи стали заявления водителей такси о необходимости повысить стоимость поездок. В МАРТ отметили, что ряд предложений, высказанных в обращении водителей, является неприемлемым. Об этом и говорили участники встречи. Отмечено, что все возникающие вопросы необходимо решать цивилизованно и открыто.

В МАРТ обратили внимание: существующие проблемы на рынке такси уже рассматриваются. В ведомстве в 2019 году создана рабочая группа по вопросам развития конкуренции на рынке перевозок пассажиров такси, в состав которой входят представители МАРТ, Минтранса, МНС, ассоциаций ряда автомобильных перевозчиков, представители диспетчерских служб и информационных систем. Кроме того, заместитель премьер-министра Владимир Кухарев 26 ноября 2019 года утвердил комплексный план мер по наведению порядка в сфере автомобильных перевозок пассажиров.

В ближайшее время МАРТ и Минтранс пригласят заинтересованных участников рынка на очередное заседание рабочей группы, где рассмотрят вопросы, поднятые в обращении водителей такси.-0-