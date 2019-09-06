Рабочая группа при Совмине до 10 октября определит условия и сроки перехода на экологичную упаковку

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа по изучению вопросов обращения полимерной и неперерабатываемой упаковки и подготовке предложений о поэтапном сокращении использования такой упаковки с ее замещением экологически безопасной упаковкой, создана распоряжением премьер-министра Сергея Румаса от 5 сентября 2019 года №360р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Рабочую группу возглавил Сергей Румас, в нее также вошли председатель Госкомимущества Андрей Гаев, председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, министр здравоохранения Владимир Караник, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович и другие.

До 21 сентября нужно будет проанализировать мировой опыт по введению ограничений на внутреннее обращение полимерной и неперерабатываемой упаковки, пластиковой одноразовой посуды, а также подготовить предложения о совершенствовании технического регулирования (разработка, корректировка технических нормативных правовых актов) в сфере производства и использования полимерной упаковки и пластиковой одноразовой посуды, в том числе из неперерабатываемых материалов.

Предложения об исключении использования в общепите пластиковой одноразовой посуды в зависимости от формата объекта (стационарный, нестационарный) и наличие подключения к инженерным сетям (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) должны быть подготовлены до 28 сентября.

Условия, основные этапы и сроки перехода на использование экологически безопасной упаковки межведомственной рабочей группе поручено определить до 10 октября.-0-