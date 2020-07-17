Рабочая группа в НАН Беларуси рассмотрела план мероприятий по созданию вакцины от COVID-19

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. План мероприятий по созданию вакцины против COVID-19 рассматривался в Национальной академии наук Беларуси на учредительном заседании межведомственной рабочей группы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"На заседании было отмечено, что сегодня необходимо создание отечественной научной школы из экспертов для адаптации и оценки существующих и создания новых вакцин против потенциально опасных агентов. Особое внимание было уделено вопросу важности создания отечественной вакцины против COVID-19, поскольку существует зависимость циркулирующих в популяции штаммов от региона", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, рассмотрена возможность формирования дополнительной подпрограммы, посвященной научным исследованиям COVID-19, в государственной программе "Наукоемкие технологии". "По результатам проведенных переговоров запланировано опубликование материалов докладов в ведущих научных журналах Национальной академии наук Беларуси", - отметили в пресс-службе НАН.

Заседание состоялось под руководством председателя Президиума НАН Беларуси, академика Владимира Гусакова. В дискуссии приняли участие ведущие ученые и специалисты организаций академии и Министерства здравоохранения.-0-