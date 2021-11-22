Рабочие места для людей с инвалидностью предложат на электронной ярмарке вакансий 25 ноября

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочие места, в том числе для людей с ограниченными возможностями по здоровью, предложат на электронной ярмарке вакансий 25 ноября с участием предприятий столицы, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by. Соискатели смогут узнать о вакантных местах на следующих столичных предприятиях: ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", ОАО "Криница", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минское производственное кожевенное объединение", УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ", психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 Минска и другие. Предложат более 500 вакансий.

Участники ярмарки смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости.-0-