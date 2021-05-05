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05 мая 2021, 20:05

Рабочие профессии важно популяризировать - Лугина

Татьяна Лугина. Фото из архива
Татьяна Лугина. Фото из архива

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно популяризировать рабочие профессии, заявила сегодня журналистам председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из стратегических задач концерна - работа с кадрами и популяризация рабочих профессий. Эта тема сегодня как никогда актуальна и важна. Надеюсь, вместе с БРСМ мы сможем решать эти вопросы эффективнее", - сказала Татьяна Лугина.

Белорусский республиканский союз молодежи и "Беллегпром" подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Мероприятие состоялось в Минской городской ратуше во время старта творческого марафона "Мая Беларусь. Мая будучыня".

"Мы всегда тесно работали с БРСМ, а сегодня заверили подписями твердые намерения расширить наше сотрудничество и в части популяризации нашей белорусской символики, и в рамках проектов по культуре, спорту и, безусловно, по патриотическому воспитанию. У союзной молодежи всегда масса идей, а наши предприятия готовы включаться в смелые молодежные инициативы, - пояснила председатель концерна. - Вектор совместной работы - показать молодежи престиж рабочих профессий. Уверена, что с БРСМ мы и сами помолодеем, окунемся в молодежную среду, будем чувствовать и понимать, чем они дышат, что их заботит".

Татьяна Лугина выразила уверенность, что яркие масштабные проекты БРСМ, такие, например, как "День вышиванки", позволяют консолидировать разные поколения белорусов. "Хотелось бы, чтобы в этом году - народного единства - подобных масштабных проектов стало еще больше. "Беллегпром" также планирует активнее работать с молодежной организацией по формированию студенческих отрядов. У наших предприятий есть опыт трудоустройства сервисных, производственных и педагогических отрядов. Будем расширять эту практику, чтобы ребята имели возможность сформировать представление о производственной жизни", - отметила Татьяна Лугина.

Старт многоступенчатого проекта "Молодежная эстафета творчества "Мая Беларусь. Мая будучыня" приурочен ко Дню Победы и Дню Государственного герба и Государственного флага Беларуси. На полях мероприятия также состоялись мастер-классы от белорусских ремесленников, демонстрация коллекции изделий легкой промышленности с элементами национальной колористики. Творческие номера были представлены коллективом Национального центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина и пионерским парадно-церемониальным отрядом гимназии №43 города Минска.

Финальным аккордом мероприятия стал открытый диалог "Цветы Великой Победы" с участием ветеранов Великой Отечественной войны и актива БРСМ столицы.-0-

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