Работа без границ, экосистема транспортных коридоров - в ЕЭК рассказали о цифровых проектах ЕАЭС

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии сегодня во время видеомоста рассказала об основных цифровых проектах, работа над которыми ведется сейчас в Евразийском экономическом союзе, передает корреспондент БЕЛТА.

«Остановлюсь на ключевых направлениях. ЕЭК реализует проект "Унифицированная система поиска "Работа без границ". Основная цель - создание поисковой системы для обеспечения доступа к данным о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которые содержатся в информационных системах государств ЕАЭС. В проекте задействованы существующие национальные информационные системы пяти стран», - сказала Ия Малкина.

Следующий цифровой проект - трансграничное пространство доверия. "Удостоверяющий центр службы доверенной третьей стороны интегрированной системы ЕАЭС предназначен для организации межгосударственного обмена с применением электронной цифровой подписи, - отметила Ия Малкина. - ЕЭК утвердила программу организации документооборота между странами союза с применением цифровой подписи. Также Коллегия ЕЭК утвердила программу опытной эксплуатации удостоверяющего центра службы доверенной третьей стороны. По итогам опытной эксплуатации к концу 2020 года проект перейдет в стадию промышленной эксплуатации".

Кроме того, Совет ЕЭК 23 ноября утвердил перечень сервисов и цифровой инфраструктуры, которые необходимы для запуска экосистемы цифровых транспортных коридоров. "Экосистему планируется сформировать к 2025 году", - сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-