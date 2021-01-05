Работа госпиталя им.Машерова свидетельствует о бережном отношении государства к пожилым - Пиневич

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова свидетельствует о бережном отношении государства к старшему поколению, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Основной задачей госпиталя первоначально было медицинское обслуживание больных инвалидов Великой Отечественной войны и Советской армии со всех областей БССР. С течением времени учреждение стало носить гражданский характер, и сегодня здесь оказывают помощь пожилым людям. Его деятельность, по словам Дмитрия Пиневича, подчеркивает важность "бережного отношения к нашему старшему поколению, формирования здравосохраняющей среды для людей золотого возраста".

Министр добавил, что учреждение стало ресурсным центром здорового долголетия, что важно особенно сегодня: ожидаемая продолжительность жизни белорусов растет с каждым годом.

На время пандемии центр перепрофилирован. На данный момент здесь не только оказывают помощь в долечивании больных с COVID-19, но и принимают пациентов на первом этапе.

Дмитрий Пиневич посетил учреждение по случаю 75-летия со дня его основания.

Государственное учреждение "Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова" предназначен для оказания плановой медицинской помощи ветеранам войн, лицам, пострадавшим от последствий войн, гражданам Беларуси старше 60 лет.-0-

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