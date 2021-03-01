Работа курсанта МЧС вошла в топ-200 международной фотопремии 35AWARDS 2020

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фоторабота курсанта Университета гражданской защиты МЧС Александра Пивоварова вошла в топ-200 лучших работ международной фотопремии 35AWARDS 2020. Работа была представлена в номинации "35AWARDS: Мужской цветной портрет" и соревновалась с более чем 14 тыс. фотографий. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский

Для своей конкурсной работы будущий спасатель выбрал профессиональную тематику и на суд жюри представил сразу три портретные фотографии, одна из которых вошла в топ-200. "Эмоции - состояние человека, они проявляются в переживании каких-либо значимых ситуаций. Эмоции спасателя - это нечто отдельное от психологии. В каждой из них неповторимая история, рассказ, чувства и переживания, призыв и крик души. "Профессионализм, честь и отвага" - девиз работников МЧС Беларуси", - отметил в своей заявке на конкурс Александр Пивоваров.

Кроме того, автор занял 116-е место среди 5825 профессиональных фотографов и любителей из 130 стран. Лучшие работы попадут в ежегодный фотокаталог конкурса.

Александр Пивоваров - курсант четвертого курса факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Входит в число нештатных журналистов онлайн-журнала UCP LIVE Университета гражданской защиты МЧС, специализируется на создании фото- и видеоконтента для онлайн-журнала.

Фотопремия 35AWARDS основана в 2015 году. В первый год в ней приняло участие 36 тыс. человек из 110 стран. Категории конкурса охватывают широкий спектр жанров современного фотоискусства: "Черно-белое фото", "Концептуальная фотография (Творчество)", "Женский портрет", "Мужской портрет", "Детская фотография", "Пейзаж - день", "Пейзаж - ночь", "Городской пейзаж", "Дикий животный мир", "Ню 18+", "Постановочная фотография", "Повседневная жизнь (Жизнь людей)", "Стрит фотография", "Макро", "Натюрморт", "Мобильная фотография", "Фэшн и гламур", "Фотопроект", "Аэрофотография (Фото с дрона)", "Движение", "Подводная фотография" и "Репортажная фотография".-0-