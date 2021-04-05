Работа Мининформа будет приведена в соответствие с требованиями времени - Перцов

5 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Работа Министерства информации и всех подведомственных структур будет приведена в соответствие с требованиями времени. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Владимир Перцов, который сегодня назначен министром информации.

Владимир Перцов подчеркнул: "Президентом поставлены конкретные задачи по реорганизации работы министерства в соответствии с требованиями времени и той информационной войной, которая сейчас ведется. Поэтому нужно реагировать оперативнее, таким образом, чтобы не бить по хвостам, как говорят в народе, а планировать работу СМИ по замещению информационного поля нашим, государственным контентом в эпоху такого информационного противоборства. Чтобы наш контент был доминирующим, чтобы работа наших журналистов была еще более яркой, качественной".

Новый министр также обратил внимание на тот факт, что современные реалии таковы, что буквально за одну минуту сегодня может меняться информационная повестка, и это необходимо учитывать в своей работе. Наряду с этим министерству приходится вести бюрократическую переписку, что неизбежно в работе госоргана. "Когда настройка общественного мнения так быстро изменяется, вести такую номенклатурную переписку не всегда уместно и не всегда правильно. В этом плане оперативность работы министерства и всей сферы, которая ему подчиняется, должна быть приведена в соответствие с требованиями времени", - убежден Владимир Перцов.

Новый министр также заверил, что большое внимание предстоит уделить также всему медиаландшафту нашей страны. Сейчас у нас свободное вещание и российских, и украинских, и западных средств массовой информации. При этом ни YouTube, ни другие платформы в Беларуси не перекрываются, не редактируются, не ограничивается доступ к контенту в соцсетях.

"В нашем медиаландшафте, это еще предстоит доподлинно изучить, имеется достаточно большая доля контента, который сформирован не производителями Беларуси, соответственно, повестку дня, настроения людей формируют в том числе и иностранные производители, вещатели. Мы будем в равной степени демократичны, как лидирующие демократичные государства - вот какие правила они разработали и применяют у себя, вы их прекрасно знаете, такие же мы должны применять у себя, потому что время заставляет", - заявил Владимир Перцов.

До этого Владимир Перцов работал директором представительства МТРК "Мир" в Беларуси.-0-