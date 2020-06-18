Работа над проектом КоАП показала значимость общества в совершенствовании законодательства - Чайчиц

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа над проектом Кодекса об административных правонарушениях показала важность и значимость общества в совершенствовании законодательства. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц.

"С нормами КоАП рано или поздно встречается каждый гражданин: кто-то по невнимательности нарушил скоростной режим, перешел улицу вне пешеходного перехода, кого-то оскорбили, и он пытается защититься, ссылаясь на нормы КоАП. Поэтому очень важно, что работа над проектом была выстроена так, чтобы все желающие могли высказаться, - сказал Виктор Чайчиц. - Огромная работа по изучению мнения граждан была проведена в кратчайшие сроки, за это следует сказать спасибо всей рабочей группе и лично заместителю главы Администрации Президента Ольге Чуприс".

Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов убежден, что опыт такого широкого участия общественности в обсуждении законопроектов будет использоваться и в дальнейшем.

По словам Виктора Чайчица, прослеживается снижение количества запретов и ограничений и сохранение их только там, где они объективно необходимы. Тем самым выполняется требование Президента о том, что государственные органы должны вмешиваться только в те вопросы, которые невозможно разрешить без участия государства. В проекте КоАП удалось избежать избыточности в вопросах ответственности за административные правонарушения, сделан акцент на их профилактику.

В БРКА считают, что главным достижением будущего КоАП будет то обстоятельство, что кодекс создавался за счет объединения усилий всех ветвей власти (законодательной, исполнительной, судебной) и всех граждан государства. Благодаря хорошо налаженной обратной связи задача по преобразованию кодекса успешно выполняется.

Как сообщалось, обновленные Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях на следующей неделе будут внесены на рассмотрение в парламент.-0-