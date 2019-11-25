Работа нового парламента будет направлена на развитие общества - Николайкин

25 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Работа нового парламента будет направлена на развитие общества и совершенствование законодательной базы. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин, избранный депутатом Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва по Витебскому-Горьковскому избирательному округу №17.

"Уверен, что работа парламента нового созыва будет сосредоточена на тех моментах, которые больше всего волнуют сегодня людей, где есть недоработки, направлена на развитие общества и совершенствование законодательной базы, - подчеркнул Виктор Николайкин. - Наша задача - совершенствовать и вместе с правительством вырабатывать те законы, которые нужны стране и людям. Потому что даже на местах зачастую мы сталкиваемся с какими-то непреодолимыми препятствиями и, чтобы решить элементарный вопрос, надо преодолеть волокиту, провести большую бумажную работу".

Касаясь актуальных тем, наиболее часто волнующих людей, Виктор Николайкин отметил вопросы развития и благоустройства городов, сферу жилищно-коммунального хозяйства, градостроительство, облик новых жилых микрорайонов и застроек.

Наряду с этим мэр акцентировал внимание и на другом, не менее значимом направлении работы депутата. "Чтобы быть на правильном пути, нельзя отрываться от людей, своих избирателей. Они всегда подскажут, какие есть насущные проблемы, где недоработки в законодательстве. Поэтому очень важны встречи с людьми, работа в округе, проведение приемов, отчеты депутатов о том, что сделано парламентом", - убежден он, добавив, что эффективная работа депутата невозможна без тесного взаимодействия с местными органами власти, администрациями и службами. "Решения всех вопросов и нужд людей так или иначе замыкаются на исполнительной власти, поэтому, безусловно, будем тесно работать с ними на развитие города и округа", - добавил Виктор Николайкин.-0-