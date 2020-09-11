Работа по выявлению организаторов массовых беспорядков будет активизирована - Генпрокуратура

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по выявлению организаторов массовых беспорядков будет активизирована, заявил журналистам заместитель генерального прокурора Алексей Стук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера глава государства актуализировал перед прокурорами задачи в соответствии с требованиями времени. И подчеркнул главное - страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашего государства. Сегодня на основании закона о прокуратуре Генеральная прокуратура потребовала от государственных органов, включая МВД, СК, МЧС, министерства здравоохранения и образования, облисполкомы и Минский горисполком, принять меры по устранению нарушений и недостатков в сфере поддержания общественного порядка, соблюдения прав граждан", - сказал Алексей Стук.

Указано на необходимость в пределах компетенции каждого ведомства организовать работу по установлению всех видов ущерба, причиненного в результате незаконных массовых мероприятий, и обеспечить его возмещение. "Поясню, что под ущербом понимается любой вред, главным образом имущественный, причиненный юридическому лицу и городскому хозяйству повреждением транспорта, средств коммуникаций, дорожных покрытий, малых архитектурных форм, а также затраты на выезд и работу специальных служб. При этом хочу отметить, что за порчу имущества предусмотрена и уголовная ответственность, которая наступает при размере ущерба свыше 40 базовых величин. Привлечение к ответственности влечет возмещение ущерба. А это серьезное наказание рублем", - отметил заместитель генпрокурора.

Алексей Стук подчеркнул, что с сегодняшнего дня прокуроры ориентировали органы уголовного преследования на дачу правовой оценки и в этой части. "В связи с этим будет активизирована работа по выявлению виновных в причинении ущерба, особенно организаторов массовых беспорядков. Прокурорам поручено постоянно анализировать состояние общественного порядка в населенных пунктах, дисциплины в трудовых коллективах, выявлять причины и условия, которые могут способствовать нарушениям. Все компетентные органы призваны своевременно выявлять незаконные формирования, объединения граждан (отряды дружин, самообороны, самоуправления), давать этому правовую оценку и при нарушении закона незамедлительно пресекать их деятельность", - рассказал он.

В случае необеспечения правопорядка прокуроры будут применять к руководителям госорганов и иных организаций меры реагирования. "Во взаимодействии с общественными формированиями, другими заинтересованными нам важно наладить коммуникацию с трудовыми коллективами. При выявлении фактов негативного воздействия, цель которого - остановка производственного процесса, прокуроры оперативно отреагируют и поставят вопрос о привлечении к ответственности тех, кто саботирует работу предприятий", - заявил заместитель генпрокурора.

По его словам, Генеральная прокуратура как координатор работы по профилактике преступлений и правонарушений в ближайшее время проведет совещание на тему достаточности принимаемых государственными и иными организациями мер по стабилизации обстановки в стране.

"О чем попрошу граждан? Помнить, что любое действие необходимо оценивать с точки зрения: не нарушу ли я своим поведением права других людей. Важно не забывать и об основных принципах административного и уголовного процессов - неотвратимости ответственности в случае нарушения законодательства. Поддержание общественного порядка - необходимое условие для диалога в обществе", - добавил Алексей Стук.-0-

Генпрокуратура инициирует усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей Более 200 протоколов об административном правонарушении составлено в отношении несовершеннолетних за участие в массовых беспорядках.