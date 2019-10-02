Работа призывных комиссий по новым правилам идет планово - Равков

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа призывных комиссий идет планово, сообщил министр обороны Андрей Равков, отвечая на вопрос о реализации закона "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства", передает корреспондент БЕЛТА.
Министр прокомментировал ход осеннего призыва по новым правилам. "Работа призывных комиссий, по моей информации, идет планово, каких-то особых проблем нет", - сказал он. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.
"Призывников будет больше, для этого и принимались поправки. Это боевая готовность армии", - добавил Андрей Равков.
Как сообщалось, закон вводит принцип одноразовости предоставления отсрочки для продолжения образования. При этом сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее.
Также закон ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности граждан, которые не прошли воинскую службу, не имея на то законных оснований (уклонившихся от призыва).
Законом внесено изменение в Кодекс об образовании. Теперь выпускники, получившие место работы по распределению или направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста, при добровольном поступлении на воинскую службу по контракту и прослужившие не менее срока обязательной работы, освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку.
Все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления в силу закона, будут сохраняться до утраты оснований, по которым они получены.-0-