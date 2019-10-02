Работа призывных комиссий по новым правилам идет планово - Равков

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа призывных комиссий идет планово, сообщил министр обороны Андрей Равков, отвечая на вопрос о реализации закона "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко подписал закон по вопросам службы в армии Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе.

Министр прокомментировал ход осеннего призыва по новым правилам. "Работа призывных комиссий, по моей информации, идет планово, каких-то особых проблем нет", - сказал он. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.

"Призывников будет больше, для этого и принимались поправки. Это боевая готовность армии", - добавил Андрей Равков.

Как сообщалось, закон вводит принцип одноразовости предоставления отсрочки для продолжения образования. При этом сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее.

Также закон ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности граждан, которые не прошли воинскую службу, не имея на то законных оснований (уклонившихся от призыва).

Законом внесено изменение в Кодекс об образовании. Теперь выпускники, получившие место работы по распределению или направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста, при добровольном поступлении на воинскую службу по контракту и прослужившие не менее срока обязательной работы, освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку.

Все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления в силу закона, будут сохраняться до утраты оснований, по которым они получены.-0-