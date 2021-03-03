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03 марта 2021, 11:53

Работа с обращениями граждан остается для нас одной из важнейших - Шлык

Григорий Шлык.Фото из архива
Григорий Шлык.Фото из архива

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа с обращениями граждан была и остается одной из важнейших для нас. Такое мнение журналистам высказал начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык. Сегодня он принимает участие в семинаре на тему "Обращения граждан и юридических лиц. Законодательство и практика применения", передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа с обращениями граждан и юридических лиц была, есть и останется в ближайшей и отдаленной перспективе важнейшей составляющей общей системы работы с населением в нашей стране. Хочу привести лишь одну цифру - ежегодно в органы государственного управления и государственные организации обращаются около 1 млн граждан. Вдумайтесь, почти каждое десятое обращение направляется от жителей нашей страны. И здесь я не хочу говорить о каком-то социальном иждивенчестве, так называемых профессиональных жалобщиках, которых все мы прекрасно знаем. Не о них сегодня речь. Здесь прежде всего надо говорить о тех гражданах, которые ежедневно с надеждой, верой в справедливость приходят и открывают двери государственных кабинетов разного уровня", - сказал Григорий Шлык.

По его словам, та степень доверия, которая имеется на сегодняшний день между населением и властью, должна не только сохраняться, но и повышаться.

"Более того, время настойчиво требует даже более высокого взаимодействия между государством и народом, основываясь, естественно, на современных информационных технологиях, - отметил начальник главного управления. - Администрация Президента всегда с большим интересом участвует в различного рода мероприятиях, круглых столах и семинарах, посвященных работе с обращениями граждан. В этот раз мы с удовольствием приняли приглашение парламентариев участвовать в работе сегодняшнего семинара. Думаю, что здесь в парламенте представители различных заинтересованных государственных органов обсудят назревшие вопросы, обменяются мнениями по имеющимся проблемам и, скажем так, сверят часы: что мы делаем, куда надо двигаться и что предстоит еще сделать для улучшения работы с населением".

Григорий Шлык выразил уверенность, что семинар будет полезным для всех, а его результаты помогут дальнейшему развитию конструктивного диалога между населением и государством. "Работа с обращениями и та почта, которая к нам приходит, - это действительно лакмусовая бумажка настроений в обществе, - подчеркнул он. - Прошлый год для всех нас был непростой, но в принципе ничего не изменилось в плане почты, которая приходила в Администрацию Президента. Это, как правило, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, выплаты пенсий, социального обеспечения, здравоохранения, строительства жилья".

Единственное отличие, отметил Григорий Шлык, в том, что население стало более активным в политическом плане. "То есть поднимались не только вопросы жизнеобеспечения, но и дальнейшего социально-экономического и общественно-политического развития нашей страны. Были, конечно же, положительные отзывы о действии власти, были и отрицательные. Но в большинстве своем люди понимали непростую ситуацию, куда нам надо двигаться дальше и вносили именно конструктивные предложения: что мы должны сделать сообща для развития нашей любимой Беларуси", - сказал он.

В семинаре "Обращения граждан и юридических лиц. Законодательство и практика применения" в Палате представителей участвуют депутаты, члены Совета Республики, представители главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента, Национального центра законодательства и правовых исследований, Комитета государственного контроля, Конституционного суда, кафедры государственного управления Академии управления при Президенте, исполнительных и распорядительных органов.-0-

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