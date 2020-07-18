Работа с обращениями граждан требует максимальной отдачи - Исаченко

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местным органам власти необходимо более внимательно относиться к обращениям людей. Работа с ними требует максимальной отдачи. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, который провел сегодня прямую телефонную линию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.

На прямую линию дозвонились 18 человек - в основном с бытовыми вопросами. Люди обращались по поводу качества питьевой воды в деревне Заболотье Борисовского района, конфликтов с соседями из-за высоты изгородей, покоса травы во дворах жилых домов по ул.Асаналиева в Минске. Все обращения взяты вице-спикером на контроль.

Комментируя ход прямой линии, Анатолий Исаченко констатировал: львиная доля обращений, как прежде, связана с проблемами, решение которых находится исключительно в компетенции местных властей. "Конечно, Совет Республики все обращения возьмет на контроль и будет максимально содействовать их решению. Но и местным органам власти необходимо более внимательно относиться к обращениям людей. Подходить индивидуально, а не формально, как сказала сегодня одна из дозвонившихся. Нам всем надо работать честно и с максимальной отдачей", - подчеркнул вице-спикер.

Впрочем, звонили сегодня на прямую линию и с предложениями. Так, руководитель одного их крестьянских фермерских хозяйств Воложинского района представил вице-спикеру целую программу развития агро- и экотуризма в регионе. Ее реализация, по словам фермера, позволит создать новые рабочие места в районе и улучшить туристический имидж области в целом. Анатолий Исаченко программой заинтересовался и попросил собеседника прислать имеющиеся документы в Совет Республики для детального изучения.-0-