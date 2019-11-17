Работа участков организована отлично, люди приходят с хорошим настроением - наблюдатель от СНГ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законность, открытость, комфорт и хорошее настроение - таковы впечатления от организации выборов в Беларуси у международного наблюдателя от СНГ депутата Госдумы Российской Федерации, представляющего также российско-белорусский парламент, Сергея Боженова. Несколько наблюдателей от СНГ начали сегодня свой рабочий день на участке №168 в столичной СШ №4, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все соответствует действующему национальному законодательству, международному праву. Выборы проходят в демократичной обстановке, все члены комиссии на своих местах, списки, бюллетени тоже. У меня есть удовлетворенность хорошим настроением, с которым люди пришли на голосование, хорошим настроением комиссии и самих наблюдателей. Мне нечего высказать в качестве замечаний на данный момент. Надеюсь, до самого завершения процесса будет так же. Главное, чтобы избиратели высказали свое мнение добровольно, осознанно", - сказал Сергей Боженов.

При этом он подчеркнул, что для российско-белорусского партнерства итоги выборов в Беларуси очень важны. "Потому что союзный парламент формируется потом из депутатов парламентов двух стран. Нам важно, что за депутаты будут избраны: какова их позиция, насколько они будут настроены на продолжение наших союзных отношений, интеграцию. Будут ли у них новые интересные инициативы для того, чтобы Союзное государство развивалось", - заключил Сергей Боженов.

В планах миссии сегодня посетить как можно больше участков - примерно 10-15. "Поприсутствуем также на закрытии одного из участков, посмотрим, как будет проходить подсчет. С коллегами по миссии, которую мы представляем, вечером обменяемся мнениями и завтра дадим общее заключение от всей делегации СНГ", - сказал еще один международный наблюдатель от СНГ депутат Госдумы РФ Артем Туров.

Артем Туров

Он отметил качество и системность подготовки участков к проведению выборов для комфортного голосования по всей Беларуси: это и наличие информационных материалов, и четкость работы комиссий с избирателями. А также большое количество наблюдателей за выборами - как национальных, так и международных. "Впервые за всю историю Беларуси более 1 тыс. международных наблюдателей находятся на территории всех регионов. Это показатель открытости, который подчеркнет легитимность выборов. Главная наша миссия - контроль соблюдения законодательства, транспарентности избирательной кампании. Каждая страна по-разному может подходить к этому процессу, но главное - дать возможность людям участвовать в выборах", - сказал Артем Туров. Это касается и досрочного голосования - в России его нет, в Беларуси - есть. "Кто-то в день выборов работает или находится в отъезде, и возможность проголосовать досрочно предоставляется именно для людей, которые обязательно хотят выразить свою гражданскую позицию и поучаствовать в выборе людей, которые будут выражать их позицию в парламенте", - считает наблюдатель.-0-