Работа украинского пункта пропуска "Новые Ярыловичи" пока не возобновлена

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на утро 15 сентября работа украинского пункта пропуска "Новые Ярыловичи" (сопредельный белорусский пункт пропуска "Новая Гута") не возобновлена. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

"В настоящий момент количество людей, оформленных на выезд из Беларуси в Украину, составляет 734 человека, из них детей до 12 лет - 40 человек, в возрасте с 12 до 18 лет - 98. Все они находятся на территории между указанными пунктами пропуска в ожидании решения о пропуске украинской стороной. В связи со сложившейся ситуацией ночью Белорусским обществом Красного Креста оказана помощь гражданам в виде предоставления теплых пледов, воды, а также палаток для детей", - рассказали в ГПК.

В ведомстве обратили внимание граждан, что пересечь государственную границу можно в ближайших пунктах пропуска "Сеньковка" (с белорусской стороны пункт пропуска "Веселовка") и "Славутич" (с белорусской стороны пункт пропуска "Комарин").

Информация об изменениях порядка пересечения границы, работе пункта пропуска "Новые Ярыловичи" будет предоставляться по мере поступления от сопредельной стороны.-0-