Работа в связке наука-производство: все результаты исследований НАН имеют практическую направленность

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все результаты научных исследований НАН имеют четкую практическую направленность, заявил сегодня на пресс-конференции председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все результаты научных исследований, выполняемых Академией наук, имеют четкую практическую направленность. Работа в связке наука-производство для нас очень важный вопрос. В 2019 году в отрасли экономики и социальной сферы страны внедрялись 254 разработки НАН. При этом мы не только передаем наши разработки промышленности, но и создаем свои инновационные производства", - сказал Владимир Гусаков.

По состоянию на 1 января 2020 года в НАН создано более 120 производств. В их числе - производства оптических компонентов и лазерных систем с диодной накачкой нового поколения (Институт физики), сухих пробиотических препаратов для кормопроизводства (Институт микробиологии), комплексных органоминеральных гранулированных удобрений пролонгированного действия на основе торфа (Институт природопользования), модульных станций обезжелезивания воды для малых населенных пунктов (НПЦ по материаловедению).

Бюро Президиума НАН Беларуси определило топ-10 результатов деятельности ученых академии за 2019 год в области фундаментальных и прикладных исследований. В их числе - высокочувствительный метод распознавания патологических клеток человека с использованием биосенсоров для диагностики онкогематологических заболеваний, биосовместимые пористые материалы с заданными свойствами для трансплантации мезенхимальных стволовых клеток. Также установлены новые свойства и условия роста опухолевых клеток, что имеет чрезвычайную важность для создания нового поколения оригинальных лекарственных средств.-0-