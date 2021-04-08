Работа ветеранов с молодежью способствует утверждению мира и согласия - Гордейчик

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа ветеранов с молодежью способствует утверждению мира и согласия, заявил сегодня председатель Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик на IX отчетно-выборной конференции БООВ, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусское общественное объединение ветеранов является одним из самых многочисленных и авторитетных в стране. "История нашей организации - это многотомный учебник жизни, составленный из десятков тысяч биографий ветеранов войны и труда наших современников. Та работа, которая проводится среди подрастающего поколения, способствует утверждению мира, согласия и толерантности в Беларуси", - отметил Иван Гордейчик.

"Сложившиеся сегодня в нашей стране и вокруг нее условия настоятельно требуют определить ветеранскую позицию в важнейших вопросах по защите общечеловеческих ценностей, дать отпор тем, кто искажает правду о нашей стране, не оставлять без внимания то, что вызывает настороженность и тревогу, смело проявлять инициативу и вносить предложения руководству страны, областям по жизненно необходимым, важным вопросам старшего поколения. Эта задача под силу целой армии военного и послевоенного поколения, трудолюбивого, бескорыстного, свободного от мысли о порабощении, тем, кто любит нашу страну", - напомнил Иван Гордейчик.

Опорой ветеранского движения, основой его актива, организаторами работ по патриотическому воспитанию молодежи многие десятилетия были ветераны Великой Отечественной войны. "Конечно, с каждым годом их становится все меньше: 3701 ветеран ВОВ, из них непосредственных участников 1791 человек, тружеников тыла - 1236, блокадников Ленинграда - 356. Участников локальных войн и военных конфликтов, ветеранов боевых действий в Афганистане тоже становится меньше. С другой стороны, хорошо, что их количество не растет, потому что нет никаких боевых действий. Это люди, которые знают, что такое война, поэтому в сегодняшних условиях мы должны этих людей как можно чаще привлекать к государственным мероприятиям. Им есть что сказать", - продолжил председатель БООВ.

Иван Гордейчик отметил, что пожилые люди сталкиваются с целым рядом серьезных социально-бытовых, финансовых, психологических проблем, которые они не всегда могут решить самостоятельно. "Сегодня главная задача - это защита ветеранов, работа с молодежью. Уже принята на государственном уровне программа развития на 2021-2025 годы, и на основании этого также принят ряд документов, по которым мы будем работать. Необходимо дойти до каждого ветерана, который в этом нуждается", - подчеркнул Иван Гордейчик.

Он считает, что за добросовестную и верную службу ветераны сегодня вправе рассчитывать на достойное внимание и заботу. "Созданное более 30 лет назад общественное объединение ветеранов и сегодня свидетельствует о жизненности заложенных в него принципов социальной направленности. Основными задачами нашей деятельности остаются социальная защита ветеранов войны и труда, одиноких и одиноко проживающих ветеранов. Мы поддерживаем мероприятия органов государственной власти, направленные на улучшение обеспечения стабильности в стране и повышения авторитета Беларуси в мире. Занимаемся также приобщением ветеранов к общественной и посильной трудовой деятельности, укреплением единства ветеранского движения. Участвуем в гражданско-патриотическом воспитании населения всех поколений и увековечивании памяти защитников Отечества, поддержании в надлежащем состоянии памятников боевой и трудовой славы, мест захоронения защитников страны", - сказал председатель БООВ.-0-