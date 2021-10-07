7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа волонтеров акции "Чистый лес" будет организована более чем на 2 тыс. объектов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Уже в эту субботу, 9 октября, в Беларуси пройдет акция "Чистый лес". В нынешнем году она будет приурочена к Году народного единства и охватит все регионы страны. На протяжении дня волонтеры смогут помочь лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок, уборке строительных и бытовых отходов, благоустройстве придорожных полос, а также лесных массивов вблизи населенных пунктов и памятных мест", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, работы будут организованы почти на 2,2 тыс. объектов по всей стране. Ожидается, что за сутки волонтеры совместно с работниками лесхозов вывезут из лесного фонда свыше 4 тыс. кубометров мусора и захламленности и отреставрируют около 50 мест массового отдыха населения. В отдельных регионах будет проводиться также дополнение лесных культур. Всего за сутки планируется высадить порядка 1,5 млн деревьев.

Стать участником акции может любой желающий, для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании. На сайте Министерства лесного хозяйства опубликованы контактные данные областных организационных комитетов.

Как и в предыдущие годы, особый акцент во время акции будет сделан на работе с детьми и пользователями социальных сетей. Каждый ребенок, принявший участие в акции, получит от лесхозов небольшой сувенир. Ценные подарки ждут и авторов самых креативных фото- и видео, размещенных в социальных сетях под хештегами #ЧыстыЛес2021 и #ЧистыйЛес2021.-0-

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