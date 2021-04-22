Работающей на предприятиях молодежи нужно создавать условия для самосовершенствования - мнение

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работающей на предприятиях молодежи нужно создавать условия для самосовершенствования. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал инструктор по организационно-массовой работе с молодежью в ОАО "СветлогорскХимволокно" Степан Аракелян во время открытия в Минске республиканского форума работающей молодежи "За нами будущее".

"С одной стороны может показаться, что сложно взаимодействовать с работающей молодежью, но на предприятиях ребята в основном хотят не только работать. Они ищут возможность участвовать в различных мероприятиях, развиваться, ведут активный образ жизни. С ними, наоборот, легче работать, так как они после работы свободны. Сложнее с теми, у кого уже есть семьи. В целом у нас на предприятии очень много активных, инициативных молодых людей", - сказал Степан Аракелян.

Молодой человек уже не первый раз принимает участие в подобных форумах и всегда находит, что можно взять на вооружение. "Например, организация и планирование каких-либо мероприятий, новые формы с использованием информационно-коммуникационных систем, то есть применение разных программ", - добавил он.

"Я считаю, что такие форумы нужно проводить чаще, потому что здесь собирается молодежь со всех предприятий республики и делится мнением о своей работе. У каждого предприятия своя специфика, и очень интересные моменты можно почерпнуть и применить у себя на предприятии", - подчеркнул Степан Аракелян.

Молодежный интенсив продолжится до 24 апреля на базе Республиканского института высшей школы, а также крупнейших предприятий Жодино. Его программа насыщена обучающими и патриотическими мероприятиями. Организаторами мероприятия выступили Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Министерством образования и Республиканским институтом высшей школы. Республиканский совет работающей молодежи создан при ЦК БРСМ в феврале 2018 года на полях первого слета работающей молодежи, который проходил в Орше, для формирования и подготовки молодежного кадрового резерва.-0-

Фото Оксаны Манчук