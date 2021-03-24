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24 марта 2021, 15:00

Работникам МВД вручили погоны полковника и государственные награды в Музее истории ВОВ

Награды вручает Владимир Андрейченко
Награды вручает Владимир Андрейченко

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном зале "Победа" Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны прошло торжественное вручение государственных и ведомственных наград, погон полковника сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, деятельность по обеспечению прав и свобод граждан около 50 сотрудников органов внутренних дел награждены государственными и ведомственными наградами. На мероприятии погоны полковника вручены около 20 представителям профессии в связи с присвоением им очередного специального звания "полковник милиции".

Награды вручает Наталья Кочанова
Награды вручает Наталья Кочанова

"Очень символично, что награждение и вручение званий проходит в Музее истории Великой Отечественной войны - это наша история, корни и добрые традиции. Сегодня мы чествовали офицеров органов внутренних дел за их преданность Родине, верность народу, за то, что они противостоят преступности и таким непростым трудом делают все для обеспечения мира и спокойствия в Беларуси. В сложное для страны время они проявили себя честными и порядочными профессионалами своего дела, - отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Хотелось бы в очередной раз высказать слова признательности и благодарности их родным и близким, которым всегда тяжело ждать с работы своих мужей, жен, служащих в правоохранительных органах. Ведь очень важно иметь надежный тыл, потому как работа у них тяжелая и ответственная и каждый раз где-то они рискуют своей жизнью. Поэтому в этот день только самые добрые слова и пожелания благополучия, счастья и добра".

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко от лица депутатского корпуса поздравил представителей профессии, подчеркнул значимость и сложность их труда. "Не каждому это под силу. Я убежден, что современная Беларусь и ее жители гордятся ими. Это показали события, произошедшие в августе прошлого года и после него. Благодаря людям в погонах, их слаженным и решительным действиям наш общий дом не удалось расколоть, разворовать, погрузить в хаос. Огромное спасибо за это, за проявленное мужество, стойкость и верность присяге".

Награды вручает Владимир Андрейченко
Награды вручает Владимир Андрейченко

По словам министра внутренних дел Ивана Кубракова, особую значимость званию полковника придает то, что оно присуждается указом главы государства. "За вашими плечами - десятки лет безупречной службы, и за каждой полученной наградой, каждой звездой стоит огромный труд, и не только ваш, но и ваших коллективов, - сказал он, обращаясь к коллегам. - Прошлый год стал определенным экзаменом для всех, но в первую очередь для ваших подчиненных. Хочу высказать слова огромной благодарности за воспитание личного состава, за то, что ни один сотрудник органов внутренних дел не дрогнул и выполнил поставленные задачи".

Начальник отдела внутренних дел Солигорского райсполкома Александр Шаровар награжден почетной грамотой Национального собрания и получил звание полковника милиции. " Это говорит о том, что руководство видит работу как коллектива, так и мою как руководителя подразделения. Это мотивирует двигаться только вперед и добиваться еще более высоких результатов. Наша задача - борьба с преступностью и обеспечение порядка в регионе", - отметил он.-0-

Участники церемонии
Участники церемонии

Фото Максима Гучека

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