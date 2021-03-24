Работникам МВД вручили погоны полковника и государственные награды в Музее истории ВОВ

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном зале "Победа" Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны прошло торжественное вручение государственных и ведомственных наград, погон полковника сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, деятельность по обеспечению прав и свобод граждан около 50 сотрудников органов внутренних дел награждены государственными и ведомственными наградами. На мероприятии погоны полковника вручены около 20 представителям профессии в связи с присвоением им очередного специального звания "полковник милиции".

Награды вручает Наталья Кочанова

"Очень символично, что награждение и вручение званий проходит в Музее истории Великой Отечественной войны - это наша история, корни и добрые традиции. Сегодня мы чествовали офицеров органов внутренних дел за их преданность Родине, верность народу, за то, что они противостоят преступности и таким непростым трудом делают все для обеспечения мира и спокойствия в Беларуси. В сложное для страны время они проявили себя честными и порядочными профессионалами своего дела, - отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Хотелось бы в очередной раз высказать слова признательности и благодарности их родным и близким, которым всегда тяжело ждать с работы своих мужей, жен, служащих в правоохранительных органах. Ведь очень важно иметь надежный тыл, потому как работа у них тяжелая и ответственная и каждый раз где-то они рискуют своей жизнью. Поэтому в этот день только самые добрые слова и пожелания благополучия, счастья и добра".

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко от лица депутатского корпуса поздравил представителей профессии, подчеркнул значимость и сложность их труда. "Не каждому это под силу. Я убежден, что современная Беларусь и ее жители гордятся ими. Это показали события, произошедшие в августе прошлого года и после него. Благодаря людям в погонах, их слаженным и решительным действиям наш общий дом не удалось расколоть, разворовать, погрузить в хаос. Огромное спасибо за это, за проявленное мужество, стойкость и верность присяге".

Награды вручает Владимир Андрейченко

По словам министра внутренних дел Ивана Кубракова, особую значимость званию полковника придает то, что оно присуждается указом главы государства. "За вашими плечами - десятки лет безупречной службы, и за каждой полученной наградой, каждой звездой стоит огромный труд, и не только ваш, но и ваших коллективов, - сказал он, обращаясь к коллегам. - Прошлый год стал определенным экзаменом для всех, но в первую очередь для ваших подчиненных. Хочу высказать слова огромной благодарности за воспитание личного состава, за то, что ни один сотрудник органов внутренних дел не дрогнул и выполнил поставленные задачи".

Начальник отдела внутренних дел Солигорского райсполкома Александр Шаровар награжден почетной грамотой Национального собрания и получил звание полковника милиции. " Это говорит о том, что руководство видит работу как коллектива, так и мою как руководителя подразделения. Это мотивирует двигаться только вперед и добиваться еще более высоких результатов. Наша задача - борьба с преступностью и обеспечение порядка в регионе", - отметил он.-0-

Участники церемонии

Фото Максима Гучека