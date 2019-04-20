Работники БЖД на субботнике готовили к лету детские оздоровительные центры и санатории

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Белорусской железной дороги на республиканском субботнике занимались подготовкой к лету детских оздоровительных центров, а также санаториев, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

На субботник вышли более 67 тыс. работников организаций белорусской магистрали. Они наводили порядок на закрепленных территориях, особое внимание уделялось уборке воинских захоронений и памятников, расположенных рядом с объектами железнодорожного транспорта. Всего БЖД заработала на субботнике и перечислила в бюджет более Br192 тыс.

На территории Национального аэропорта Минск трудился коллектив главной авиагавани страны и сотрудники Департамента по авиации Минтранса. Работники аэропорта благоустраивали, приводили в порядок и озеленяли прилегающие к аэровокзальному комплексу территории, а также территории складов, производственных площадок и помещений службы бортового питания "Кэтеринг".

В целом организации системы Министерства транспорта и коммуникаций перечислят в фонд республиканского субботника около Br306 тыс., сообщили в Минтрансе. В субботнике приняли участие более 84 тыс. работников системы Министерства транспорта и коммуникаций.-0-