Работники КГК трудились на посадке леса и благоустройстве территорий

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники центрального аппарата Комитета государственного контроля на республиканском субботнике трудились на посадке леса и благоустройстве, сообщили БЕЛТА в КГК.

Около 100 представителей контрольного ведомства и органов финансовых расследований вместе с председателем Комитета госконтроля Василием Герасимовым высадили саженцы сосны и березы на площади в несколько гектаров на территории Окинчицкого лесничества ГЛХУ "Столбцовский лесхоз".

Также работники центрального аппарата КГК наводили порядок в парковой зоне вдоль Слепянской водной системы в Минске. К слову, на этом объекте госконтролеры трудились на субботнике и в предыдущие годы.

К республиканской акции с энтузиазмом подключились и областные комитеты госконтроля, территориальные органы финансовых расследований, ветераны контрольного ведомства. Они занимались посадкой леса и благоустройством территорий населенных пунктов своих регионов.-0-