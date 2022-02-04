Работники лесного хозяйства за сутки убирают до 11 тыс. куб.м древесины на ветровальных участках

4 февраля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун во время выездного совещания по наведению порядка в лесах в Заславльском лесничестве Минского лесхоза рассказал сегодня журналистам, как и с какими темпами лесхозы убирают поврежденные насаждения, передает корреспондент БЕЛТА.

Во всех областях страны лесхозы с привлечением частных компаний устраняют последствия непогоды, транспортируют древесину к промежуточным лесопромышленным складам и вывозят ее потребителю либо на переработку. "Набраны неплохие темпы: в течение суток заготавливаем 10-11 тыс. куб.м древесины по стране. Планируем в обозначенные сроки успеть, возможно, и раньше. Для этого приложим все усилия, - рассказал Александр Драгун. - На сегодня поставлено на учет свыше 1,1 тыс. поврежденных участков со сплошными санитарными рубками. К ним также присоединятся поврежденные при непогоде насаждения. Затягивать с этим не будем, постараемся за год-два посадить здесь деревья, чтобы компенсировать последствия урагана".

Как отметил первый замминистра, погода позволяет использовать беспилотные летательные аппараты, с помощью которых можно обследовать труднодоступные участки. "Есть взаимодействие с МЧС и договоренность о том, что с помощью авиации облетим территории, проведем мониторинг того, как идет работа, выявим, не остались ли какие-то участки неучтенными", - сказал он.

Большинство используемой техники выпущено на "АМКОДОРе". Как отметил Александр Драгун, техника надежная, высокопродуктивная и очень производительная. "С ее помощью мы можем с безопасными условиями труда разрабатывать буреломные лесосеки. Харвестер, к примеру, производит сразу несколько операций: валку дерева, обрезку сучьев, раскряжевку и сортировку. По сути, он заменяет несколько бригад лесорубов, которые раньше вручную производили эту работу. Если оснастить эту технику необходимыми световыми приборами, она позволяет при механизированной заготовке работать круглые сутки. Так, в Могилеве уже частично перешли на круглосуточную работу, чтобы максимально оперативно убрать древесину", - добавил он.

Во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию Президент поставил задачу оперативно разработать ветровально-буреломные участки, которые образовались из-за январской бури. По оценкам специалистов, было повреждено около 17 тыс. га леса. Ресурс поваленных ветровалом деревьев - около 600 тыс. куб.м, на сегодня уже заготовлено 270 тыс. куб.м. Уборка территорий должна завершиться до 1 марта, в Могилевской области - до 1 апреля.-0-