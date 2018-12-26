26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС проверили около 6,5 тыс. мест новогодних празднований. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Анатолий Балябин, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день проведено около 6,5 тыс. мониторингов. Особое внимание уделяется подготовке персонала объектов, состоянию проездов и подъездов, исправности средств противопожарной защиты", - сказал Анатолий Балябин.

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