5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники министерств и ведомств Беларуси прививаются от гриппа, передает корреспондент БЕЛТА.

В стране проходит соответствующая акция. Сегодня прививки против гриппа сделали, в частности, сотрудники Минздрава, Минэкономики, Минлесхоза и Минстройархитектуры.

Массовая вакцинация против гриппа стартовала 15 сентября. Все имеющиеся в Беларуси вакцины против гриппа зарегистрированы и разрешены к использованию. Это высокоэффективные и безопасные иммунобиологические лекарственные средства, которые содержат актуальные штаммы вируса.-0-