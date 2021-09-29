Работники многих больниц и медцентров присоединились к инициативе "Я привит от COVID-19"

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники многих медучреждений присоединились к инициативе "Я привит от COVID-19", сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Пример 19-й центральной районной поликлиники Минска со значками "Я привит от COVID-19" оказался заразительным. Ему последовали не только столичные учреждения здравоохранения. Благодаря поддержке профсоюзных первичек учреждений здравоохранения точно такие же значки появились на медработниках Минской, Гомельской, Витебской и других областей.

В Минске значок "Я привит от COVID-19" можно увидеть на сотрудниках - членах профсоюза РНПЦ "Пульмонологии и фтизиатрии", РУП "Белфармация", 5-й и 6-й столичных больниц, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента и др.

Как отметила председатель ППО центральной городской больницы Полоцка Светлана Брауфер, акция пришлась по душе не только сотрудникам, которые сегодня работают в учреждении здравоохранения (здесь вакцинировано более 82% членов коллектива). Значки носят и 20 бывших работников-медиков, которые сейчас на пенсии и также привились от COVID-19.

В Вилейском районном центре гигиены и эпидемиологии Минской области такой способ наглядной агитации также широко поддержали и вручают значки не только своим сотрудникам, а всем привитым в центре вилейчанам.

Значок "Я привит от COVID-19" - это лишь один из множества других атрибутов наглядной агитации в постоянно проводимой разъяснительной кампании по мерам противодействия распространения коронавирусной инфекции, которую организуют и проводят медики совместно с отраслевым профсоюзом.

"Демонстрация личного примера, содержательные плакаты и листовки, емкие информационные буклеты, яркие конкурсы и заметные флешмобы, аргументированные и убедительные профилактические беседы и круглые столы - в самой доходчивой форме белорусские медицинские работники стремятся популяризировать вакцинацию от COVID-19 как наиболее действенную меру в борьбе с пандемией", - отметили в профсоюзе.-0-