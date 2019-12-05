Работники ОСВОД спасли с начала года более 300 человек

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года работники ОСВОД спасли более 300 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД) Анвар Игамбердиев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Анвара Игамбердиева, с начала года работники ОСВОД спасли более 300 человек, из них около 100 несовершеннолетних.

В профилактических мероприятиях участвовали 15 тыс. человек, из которых около 4 тыс. - дети и подростки. Вместе с заинтересованными государственными органами ОСВОД постоянно ходатайствует в исполнительные органы власти о запрете выхода на лед в опасные периоды - при становлении и таянии льда. "Жизнь человека бесценна для родственников, близких, общества. В декабре наблюдается всплеск гибели людей, в основном - рыбаков, детей. К сожалению, наших людей тянет магнитом на неокрепший лед. Нарушая все меры личной безопасности, они становятся заложниками собственной беспечности. Особенно беспокоят дети, которые находят в этом забаву и не видят опасности", - констатировал Анвар Игамбердиев.

Между тем председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах отметил снижение смертельных случаев на воде. Если в 2018 году от утоплений погибли 360 человек, в том числе 29 несовершеннолетних, то на сегодня в стране погибших 340 человек (24 несовершеннолетних).-0-