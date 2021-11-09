Работники ТЦСОНов учатся нюансам социальной реабилитации инвалидов по зрению

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОО "БелТИЗ" провело серию семинаров для работников территориальных центров социального обслуживания населения по теме социальной реабилитации инвалидов по зрению и особенностям работы с такими людьми. Налажено обучение незрячих использованию смартфона. Об этом сообщил сегодня председатель Центрального правления ОО "БелТИЗ" Олег Шепель на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню слепых (13 ноября), в БЕЛТА.

Укрепляется и развивается взаимодействие с территориальными центрами социального обслуживания населения в регионах. Практически в каждом сегодня есть представитель общества инвалидов по зрению или прошедший определенную подготовку специалист, который, например, обучает посетителей ТЦСОНов из числа незрячих или слабовидящих, как пользоваться смартфоном и специальным ПО, которое на него устанавливается. Это и навигационная система, и проигрыватели, и озвученные часы и калькулятор, и аудиокниги, и распознавание цвета одежды.

Таких помощников также готовят по разным направлениям реабилитации, в том числе бытовой. ОО "БелТИЗ" разработаны и изданы информационные брошюры и рекомендации. "Например, как посадить слепого в такси, как помочь присесть на стул. Есть много нюансов. И мы видим заинтересованность в таких знаниях", - отметил Олег Шепель. Также объединение провело в регионах семинары для работников ТЦСОНов, на которых давались базовые знания по работе с незрячими.

Консультант управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Ева Зубковская добавила, что с 2022 года в институте повышения квалификации и переподготовки кадров специалистов учреждений социального обслуживания такие работники будут на постоянной основе повышать квалификацию как раз по теме социальной реабилитации инвалидов по зрению.

В целом сегодня в ТЦСОНах предоставляется широкий перечень услуг. "А инвалидам по зрению 1 группы оказывается услуга помощника по сопровождению в случае необходимости: если человеку нужно выйти из дома и посетить какую-либо организацию или учреждение, - сказала Ева Зубковская. - В этом году уже почти 1,3 тыс. человек за 9 месяцев получили такую услугу. И спрос растет".

Перечень технических средств социальной реабилитации для людей с инвалидностью включает 72 позиции. Людям с нарушениями зрения выдают смартфоны, оснащенные ПО, синтезирующим речь, и функцией навигации (эта разработка ОО "БелТИЗ" предоставляется бесплатно, сам смартфон - за 20% стоимости), диктофоны, плееры, тонометры, термометры, глюкометры с функцией речевого сопровождения, тактильные трости и др. "Все технические средства выдаются на основании индивидуальных программ реабилитации, где прописывается необходимость в каком-либо средстве. Смартфон - для инвалидов по зрению 1-2 группы", - уточнила Ева Зубковская. Она добавила, что для каждого средства реабилитации предполагается свой срок службы, по истечении которого инвалид может подать заявку на замену.

В связи с этим Олег Шепель обратил внимание на проблему: согласно действующим правилам, смартфон выдается раз в 10 лет. "Сейчас мы прорабатываем вариант - хотя бы раз в пять лет", - сказал он.-0-