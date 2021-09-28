Работники здравоохранения могут обращаться насчет выдачи СИЗов на горячую линию

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения организовал горячую линию по вопросам выдачи средств индивидуальной защиты работникам отрасли, сообщили БЕЛТА в профсоюзе.

Звонки принимаются по вторникам, средам и четвергам с 10.00 до 12.00 по телефону в Минске (8017) 373-25-65.

Аналогичные горячие телефонные линии действуют во всех территориальных организациях Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Ранее Республиканский комитет сообщил об усилении общественного контроля за наличием и выдачей СИЗов работникам отрасли.-0-