Работу над некоторыми дорожными картами предложено активизировать - Рапота

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работу над некоторыми дорожными картами Беларуси и России по интеграции в Союзном государстве предложено активизировать, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"После того как дорожные карты были подготовлены, образовалась некая пауза в силу разных обстоятельств. Сейчас по некоторым дорожным картам (поскольку решение не принято, я их не называю) предложено активизировать деятельность. В этом месяце предстоит заседание группы высокого уровня (Совета Министров Союзного государства - прим. БЕЛТА) и, возможно, она придаст дополнительный импульс работе над этими дорожными картами", - сказал Григорий Работа.

По его мнению, все дорожные карты направлены на улучшение условий для россиян и белорусов в разных отраслях - медицинское обеспечение, страхование, налогообложение.

Говоря о компенсации Беларуси в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли РФ, Григорий Рапота отметил, что этот вопрос обсуждается на межведомственном, межправительственном уровне. "На площадку Союзного государства пока этот вопрос не вынесен. Но, видимо, будет вынесен, поскольку уже сейчас предложено рассмотреть вопрос о гармонизиции налогового законодательства. Это одна из составляющих данного вопроса, потому что налоговый маневр - это, прежде всего, налоговое законодательство в привязке к неким вопросам энергообеспечения Республики Беларуси и ценовым параметрам на энергоносители", - пояснил госсекретарь СГ.

Он считает, что движение в вопросе налогового маневра есть. "Насколько оно будет быстрым и даст результаты, мне сейчас сказать трудно. Но движение началось, и, мне кажется, достигнуто некое взаимопонимание, как двигаться дальше. Решать эту проблему в любом случае придется, это понимание есть и заставляет обе стороны работать", - резюмировал Григорий Рапота.-0-