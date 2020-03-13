13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы по восстановлению электроснабжения идут в 136 населенных пунктах, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

С 6.00 восстановлено электроснабжение в 190 населенных пунктах, идут работы в 136. Задействовано 126 бригад.

В "Белэнерго" обратили внимание, что неблагоприятные условия еще сохраняются. "Число отключений динамично меняется (растет или снижается). Но уже с 10.00 отмечена положительная динамика по снижению числа населенных пунктов, в которых идут восстановительные работы", - добавили специалисты.-0-

Последствия непогоды: 63 упавших дерева и два поврежденных авто Зафиксированы 63 случая падения деревьев (больше всего в Минской и Брестской областях - 24 и 17 соответственно), в результате которых повреждены два легковых автомобиля. Пострадавших нет.