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Общество
13 марта 2020, 11:16

Работы по восстановлению электроснабжения идут в 136 населенных пунктах

Фото из архива
Фото из архива

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы по восстановлению электроснабжения идут в 136 населенных пунктах, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

С 6.00 восстановлено электроснабжение в 190 населенных пунктах, идут работы в 136. Задействовано 126 бригад.

В "Белэнерго" обратили внимание, что неблагоприятные условия еще сохраняются. "Число отключений динамично меняется (растет или снижается). Но уже с 10.00 отмечена положительная динамика по снижению числа населенных пунктов, в которых идут восстановительные работы", - добавили специалисты.-0-

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