Работы учащихся на фотоконкурс "Один день из жизни волонтера" принимаются до 6 декабря

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский волонтерский центр объявляет о проведении фотоконкурса "Один день из жизни волонтера". Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

Конкурс направлен на развитие, популяризацию и повышение престижа волонтерства в Беларуси и проводится в преддверии Международного дня волонтера, который отмечается 5 декабря.

"Присоединиться к фотоконкурсу могут учащиеся учреждений образования Беларуси. Для этого нужно отправить фото с волонтерских мероприятий, в которых непосредственно участвовал конкурсант. Фотоработы принимаются на почту volcenterby@gmail.com с пометкой "Фотоконкурс" до 6 декабря. В сопроводительном письме следует указать фамилию, имя, отчество автора, учреждение образования, контактный телефон, а также название снимка, дату и место", - отметили в ведомстве.

Победитель фотоконкурса будет определен 9 декабря. Он получит сертификат и сувенир.-0-