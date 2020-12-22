22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков 23 декабря проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием будет проходить с 10.00 до 13.00 по адресу: г.Минск, ул.Кирова, 49.-0-